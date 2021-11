Napoli - Lazio, curioso siparietto in sala stampa tra Spalletti e Sarri

Siparietto curioso quello accaduto poco prima dell'inizio della conferenza stampa degli allenatori al termine del match tra Napoli e Lazio. In ordine infatti il tecnico dei partenopei è intervenuto per primo, in attesa vicino alla porta Maurizio Sarri. Proprio vedendolo in attesa Spalletti ha chiesto all'allenatore biancoceleste se volesse fare la conferenza insieme a lui, invito evidentemente declinato dal toscano visto che poi il tecnico degli azzurri è entrato in sala stampa da solo.