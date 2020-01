Napoli - Lazio, i convocati di Gattuso: è un'ecatombe, fuori anche Allan

Ecatombe Napoli. Perché per un Simone Inzaghi che deve far fronte agli infortuni (Luis Alberto e Cataldi tra gli altri, ndr), c'è un Gattuso che lo invidia e parecchio. Oltre ai soliti degenti (Mertens, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Malcuit), il tecnico ex Milan perde anche Younes (trauma contusivo) e Allan. Su quest'ulltimo resta il dubbio che si tratti di una scelta disciplinare a seguito del faccia a faccia con Mertens. Di seguito, ecco la lista dei convocati degli azzurri per Napoli - Lazio:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik.

