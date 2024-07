Napoli, Mertens: "Ricordo più bello? La partita con la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dries Mertens ricorda il suo passato a Napoli. Tra i tanti ricordi dell'attaccante belga con la casacca azzurra c'è una partita speciale contro la Lazio di Sarri e Reina al Maradona: "Ho tanti ricordi belli, ma la prima cosa che mi viene in mente è la partita contro la Lazio durante il mio ultimo anno in Serie A. Era un po’ di tempo che, per via dell’exploit di Osimhen, giustamente non facevo più la prima punta. Victor era indisponibile, io presi il suo posto e segnai due gol strepitosi contro Sarri e Reina. È stato un momento speciale", ha raccontato a La Gazzetta dello Sport.