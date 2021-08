Napoli, una squadra di Premier League piomba su Insigne: i dettagli

Quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne? Il capitano del Napoli, ancora in bilico tra il rinnovo di contratto con il club d un possibile addio, si sta guardando intorno per capire quale possa essere la soluzione migliore. Il numero 24 non ha ancora trovato l'accordo con De Laurentiis per il prolungamento del contratto che è in scadenza a giugno 2022. La dirigenza partenopea non vuole perderlo a zero il prossimo anno e sta valutando le offerte che arrivano. Non c'è solo l'Inter sul fantasista della Nazionale campione d'Europa. Come riportato da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ospite a Radio Kiss Kiss Napoli, anche l'Everton sarebbe interessato al calciatore. Un ruolo fondamentale nella trattativa potrebbe essere rappresentato da Rafa Benitez, allenatore dei Toffees, che ha già lavorato con Insigne nel suo passato in Campania. Il futuro del capitano azzurro resta un rebus e per il Napoli è arrivato il momento di prendere una decisione.