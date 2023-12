Nazionale, Buffon: "Questi i timori di Spalletti". E sull'Europeo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluigi Buffon, in una lunghissima intervista concessa a Tuttosport, parlando del suo ruolo in Nazionale si è soffermato anche sull'impegno degli azzurri all'Europeo. In merito, l'ex portiere ha rivelato i timori di Spalletti sostenendo che: "L’unica preoccupazione di Spalletti e lo staff è arrivare nella migliore condizione all’Europeo. Dovremo stare attenti alla gara contro l’Albania, sia perché affronteremo una squadra da prendere con le pinze sia perché le prime partite sono spesso nervose. Spalletti è un allenatore atipico, ha caratteristiche tutte sue. Ci conoscevamo da molto tempo, ma mai da vicino, perciò adesso è molto bello".

Poi, approfondendo il discorso, l'ex Juve ha spezzato una lancia in favore di Donnarumma: "Noto un certo piacere quando si può sottolineare un suo errore. I tedeschi hanno una parola per indicare momento di godimento che si prova quando le cose vanno male agli altri: schadenfreude. Io credo che Gigio ne subisca tanto. Consigli? Non ne do mai. Do solo le mie verità, che sono appunto mie e non assolute“.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE