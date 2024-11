Nazionale, Insigne polemico: "Solamente in Italia chi va a giocare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Lorenzo Insigne polemico in quel di Toronto. Prima di Belgio - Italia, l'ex Napoli è stato intervistato da La Repubblica e ha espresso malumore per le mancate convocazioni in nazionale da quando si è trasferito in Canada. Ecco di seguito le sue parole: "Solamente in Italia chi va a giocare lontano è escluso automaticamente dal giro della Nazionale e non se ne capisce il motivo. I sudamericani che stanno in Serie A possono fare ogni volta 13 ore di volo, perché a noi non è consentito?. Non mi sento un ex, non ancora. Alla Nazionale non si dice mai addio, nemmeno dopo i 40 anni. E io ne ho solamente 33. Alla maglia della Nazionale non si dà l'addio, si fa sempre il massimo per meritarla. Altrimenti si segue da tifoso”.