Oddi non ha dubbi: "La Lazio può lottare per vincere lo Scudetto"

Con la vittoria contro il Monza la Lazio si è attestata al secondo posto in classifica, a pari merito con Inter, Atalanta e Fiorentina. La lotta per lo Scudetto si fa sempre più intricata, con la Juventus subito dietro e il Napoli capolista a +1. Proprio di questo ha parlato ai microfoni di Radiosei l'ex difensore Giancarlo Oddi: secondo lui i biancocelesti possono lottare fino in fondo per la vittoria del campionato. Queste le sue parole.

“Certo che la Lazio potrebbe vincere lo scudetto, o meglio provarci. Il campionato è lungo, ma ci sono i presupposti anche di gruppo e di volontà con un allenatore molto bravo che coinvolge tutti. C’è l’attaccamento per poter lottare fino alla fine ed in fondo la classifica già lo dice. Ho visto prestazioni brutte di grandi squadre, mai della Lazio. Ripenso anche al modo in cui ha perso contro la Juventus. Non ho mai avuto la sensazione che la squadra di Baroni fosse in inferiorità numerica".

"Se oggi guardi la classifica, forse ora la meno attrezzata per arrivare fino alla fine con questo rendimento è la Fiorentina. La Juve non mi piace, nonostante i buoni numeri, Inter e Napoli sulla carta sono le più forti, le più attrezzate ed esperte. In un campionato così lungo, questi discorsi si possono fare solo nella parte finale, ma la Lazio è quella che ha maggiormente dimostrato di esprimere il miglior calcio”.