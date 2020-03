Papa Francesco: "Ho pregato perchè l'epidemia finisse. Riscopriamo le piccole cose"

"Ho chiesto al Signore di fermare l’epidemia: Signore, fermala con la tua mano. Ho pregato per questo", si apre così l'intervista di Papa Francesco a Repubblica, rispondendo alla domanda su quale sia stata la preghiera di domenica pomeriggio a Santa Maria Maggiore e a San Marcello al Corso. Il Papa ha chiesto di ritrovare la concretezza delle piccole cose, i gesti di affatto e tenerezza nelle famiglia, poi ha aggiunto: "Ringrazio il personale sanitario, i volontari e quelli che si spendono in questo modo per gli altri. Bisogna stare vicino a chi ha perso i propri cari". Poi conclude: "Tutti sono figli di Dio e sono guardati da Lui. Anche chi non ha ancora incontrato Dio, chi non ha il dono della fede, può trovare lì la strada, nelle cose buone in cui crede: può trovare la forza nell’amore per i propri figli, per la famiglia, per i fratelli. Uno può dire: “Non posso pregare perché non credo”. Ma nello stesso tempo, tuttavia, può credere nell’amore delle persone che ha intorno e lì trovare speranza".

