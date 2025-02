Parma - Roma, striscione antisemita in curva giallorossa: "Gesto da condannare"

TUTTOmercatoWEB.com

Durante la sfida al Tardini tra Parma e Roma, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, è apparso nel settore ospiti occupato dai giallorossi uno striscione con una stella di David con accanto il simbolo della Lazio e sotto la scritta 'peggior nemico'. All'indomani della gara, come riporta l'AdKronos, il presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma, ha commentato così la vicenda: "Non è a la prima volta che dobbiamo leggere questi insulti antisemiti che nulla hanno a che vedere con i tifosi di calcio perché i tifosi vanno a vedere la partita e se possibile prendono in giro gli avversari ma con modalità molto civili. In questo caso vi è un chiaro messaggio, purtroppo, razzista dimostrando una volta di più che il razzismo non ha una squadra ma purtroppo è diffuso in termini ampi".

"Questi fenomeni vanno combattuti costantemente perché non si sopiscono e contrastarli continuamente è faticoso ma va fatto. Anche perché nel momento in cui si accettano certe frasi o certe accuse, i passaggi successivi sono imprevedibili, perché una volta che si arriva ad una acquiescenza su alcune terminologie, per offendere l'altro, si alzano i toni. È stato studiato in passato che quando le parole perdono la loro efficacia si passa alla violenza. Non sono parole dette al vento, sono parole estremamente gravi che vanno condannate e vanno individuati i responsabili, perché non si può pensare che nel 2025 non si capisca la gravità di ciò che si dice o che si urla in termini razziali".