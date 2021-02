Piscedda: "Buona gara della Lazio con la Sampdoria. E su Marusic..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per parlare di Lazio: "La Lazio ha fatto una buona gara con la Sampdoria. Alla fine ha sofferto perchè hai tolto qualità e messo dinamismo. I biancocelesti ne sono usciti bene, dimostra maturità e soprattutto sono risultati che ti aiutano a crescere e ad avere più consapevolezza. Marusic? Sta avendo una buona continuità, non fa grandi cose ma nemmeno cose negative. Ti garantisce fisicità e dinamismo sull'esterno, se sta bene è un elemento che ci può stare in questa squadra".