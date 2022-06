Portogallo, Bernardo Silva contro la Nations: “Una stagione da 60 partite…”

TUTTOmercatoWEB.com

La Nations League sta allungando ancor di più una stagione che sembra infinita. Una volta conclusi i campionati, molti giocatori in giro per il mondo sono partito per i propri impegni con la nazionale. Per il Portogallo e tante altre nazionali europee ci sono in vista ben quattro gare di Nations. Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha espresso il suo disappunto per questo tipo di competizione: "Dopo una stagione da sessanta partite è molto difficile per noi giocatori venire qui e giocarne altre quattro. Ci sono stati diversi infortuni, tra un mese inizierà la stagione e di sicuro non saremo preparati al 100%. È dura ma è così, in queste ultime tre gare ora daremo tutto".