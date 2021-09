Portogallo, truffa in agenzia viaggi: tra le vittime CR7, Mendes e Nani

La stampa portoghese riporta la notizia di una truffa in un'agenzia di viaggi ai danni di personaggi noti del calcio. Tra le vittime ci sono infatti Cristiano Ronaldo, il super-procuratore Jorge Mendes, l'ex Lazio Luis Nani e Manuel Fernandes. Nel caso di CR7 il danno è calcolato per una cifra di 288 mila euro e l'autrice della truffa è una dipendente dell'agenzia a cui lo stesso giocatore aveva affidato le sue carte di credito. La vicenda va avanti da oltre 3 anni, per un totale di 200 viaggi mai realizzati. La dipendente dell'agenzia è stata già condannata e sta risarcendo Ronaldo attraverso rate mensili.

LAZIO, LE PAROLE DELL'EX CLUB MANAGER PERUZZI

STRAKOSHA, IL SOSTEGNO DEI TIFOSI DELLA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO