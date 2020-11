Presidenza AIC, si candida Dossena: "I giocatori devono tornare protagonisti"

Beppe Dossena, ex calciatore, e nuovo candidato alla presidenza dell'AIC, ha parlato così ai microfoni di Radio Rai: "La scelta di candidarmi è per prima cosa perché non mi sembrava corretto ci fosse un unico candidato, poi l'Assocalciatori a mio avviso ha perso un po' di forza negli ultimi anni. I giocatori devono tornare al centro della scena, si chiedono soltanto sacrifici. La mia paura è che ci stia arrivando addosso una cosa che ci sconvolgerà, servono idee per non andare incontro a momenti difficili. Questione stipendi? L'AIC ha demandato erroneamente ai calciatori la gestione dei propri stipendi, non dovevano essere i giocatori a trattate con le società. Quando sento il presidente federale che dice che i giocatori devono aiutare le società penso che questa richiesta dovesse arrivare dalla Lega Serie A, non la FIGC. I calciatori la loro parte l'hanno sempre fatta ".

