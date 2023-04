PRIMAVERA - Lazio, Enrico Lotito: "Siamo in testa, questo vuol dire che..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nel prepartita di Crotone - Lazio Primavera, in programma alle ore 15.00, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il direttore generale del Settore Giovanile biancoceleste e di Lazio Women Enrico Lotito:

"In questo rush finale ci aspetteranno tante partite intense e combattute ma la squadra è pronta a dare battaglia fino alla fine per centrare la promozione, sapendo che non esistono gare scontate. Dopo questa sosta vogliamo ripartire con uno spirito battagliero, lottando su ogni pallone e dare tutto fino alla fine senza mollare di un centimetro. Essere in testa vuol dire avere tutti gli occhi puntati addosso ma anche avere il vantaggio che il nostro destino è nelle nostre mani. Il vantaggio sulle inseguitrici è importante ma i ragazzi non devono dimenticare che chi è dietro aspetta solamente un nostro passo falso".