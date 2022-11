Qatar 2022 | La Fifa ci ripensa sulla questione ‘arcobaleno’: ecco la scelta

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ora la Fifa dice sì all'uso di oggetti arcobaleno e agli striscioni a sostegno delle proteste in Iran negli stadi dei Mondiali di calcio in Qatar. All’inizio del Mondiale sette squadre europee hanno perso la battaglia per indossare in campo le fasce multicolori 'One Love'. Alcuni tifosi si sono inoltre lamentati del fatto che non fosse loro permesso di portare oggetti con i colori dell'arcobaleno, un simbolo dei diritti Lgbtq+, negli stadi dell'emirato islamico conservatore. Ora il massimo organo calcistico, in un comunicato, spiega di essere "a conoscenza di alcuni incidenti in cui gli oggetti consentiti non potevano essere esposti negli stadi" e fa sapere di avere ricevuto "rassicurazioni dalle autorità" che negli stadi saranno applicati "norme e regolamenti concordati per la Coppa del Mondo di Qatar 2022".