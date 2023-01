Roma, Abraham: "Incontro quasi solo romanisti. Conference? Ad essere onesti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante della Roma Tammy Abraham ha rilasciato una lunga intervista al portale inglese Swm Exclusive, al quale ha parlato del suo rapporto con la città, con la tifoseria e dell'accoglienza che ha avuto una volta arrivato nella Capitale:

"All'inizio ero un po' nervoso perché uscire a Roma non è mai facile, ma si è rivelato fantastico. Qui ci sono solo due squadre: Roma o Lazio. Fortunatamente, la maggior parte delle persone che incontro sono tifosi della Roma, ed è sempre bello incontrare i tifosi e fare foto con loro. Tutti in città sono stati accoglienti ed educati. È bello abbracciare una cultura diversa, godersi un nuovo modo di vivere e imparare la lingua. Probabilmente dovrei sapere un po' più di italiano, ma sta andando bene. Ad essere onesti, lo stile di vita qui fuori mi ha sorpreso. Ho sempre saputo che gli italiani amano il loro cibo e quanto sono appassionati, ma quando sei qui, ti rendi conto che è a un livello diverso. Puoi andare in qualsiasi ristorante della città e servirà il miglior cibo che tu abbia mai assaggiato.

"I tifosi e le persone del club mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Sarei dovuto atterrare in un aeroporto privato, ma c'erano così tanti fan lì... cantavano il mio nome ed erano così felici di vedermi. Da quel momento ho capito che quello era il posto giusto per me. Sono così appassionati e vogliono che la loro squadra faccia bene, quindi ti sostengono anche se a volte non fai bene. Ma penso che possano vedere quanto sia appassionato in campo: penso sia siano innamorati della mia fame e voglia di vincere".

"Vincere un trofeo europeo al primo anno con la Roma è stato incredibile. Ad essere onesti, non credo che nessuno se lo aspettasse. Dal momento in cui sono arrivato, ho detto che voglio vincere un trofeo con la Roma. Non vincevano un trofeo da molti anni e, a quel punto, molte persone non credevano che fosse possibile. Sarebbe bellissimo vincere qualcosa anche quest'anno con la Roma, e con la nascita di mio figlio, chissà cosa riserva il futuro".