Roma, allenamento a porte aperte ma non per il derby: ecco quando

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima la sfida contro la Juventus, poi il derby della Capitale contro la Lazio in programma domenica 13 aprile alle 20.45. La Roma di Ranieri si prepara al finale di stagione e la società ha deciso di aprire le porte del Tre Fontane anche ai tifosi per caricare la squadra.

Curiosamente però l'allenamento a porte aperte non coinciderà con la settimana del derby ma è stato fissato per il 17 aprile prima della sfida contro l'Hellas Verona: "Come fatto prima di Natale, prima di Pasqua, giovedì 17, ci alleneremo al Tre Fontane. La società ha fortemente voluto questo evento per i tifosi e per i bambini”, questa la nota del club giallorosso.