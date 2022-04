Roma-Bodo/Glimt, norvegesi in arrivo: si alleneranno a Formello

Il quarto di finale di ritorno di Conference League metterà ancora di fronte Roma e Bodo/Glimt. Si riparte dal 2-1 dell'andata in favore dei gialloneri bravi a ribaltare il vantaggio iniziale di Pellegrini. Con due risultati a disposizione su tre, i norvegesi sono in partenza in queste ore direzione Italia. Una volta arrivata nella capitale, la squadra di Knudsen si allenerà, nei giorni che precedono la sfida, a Formello, presso il centro sportivo di proprietà della Lazio. Il match tra Roma e Bodo è in programma giovedì ore 21:00 sotto i riflettori dello stadio Olimpico.