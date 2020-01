Roma, Fonseca: "Non penso alla Lazio, ma avere tre punti in più..."

Sconfitta bruciante per la Roma, che cade all'Olimpico contro il Torino. La Lazio, invece, ha espugnato il Rigamonti di Brescia e attualmente è a + 4 dai giallorossi con una partita da recuperare. Dopo la gara con i granata, l'allenatore della Roma Fonseca ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "La classifica? Io non penso alla Lazio, penso che era importante vincere oggi. Sarebbe stato importante avere 3 punti in più. La partita è stata equilibrata, la squadra ha provato in tutti i modi a segnare ma dobbiamo essere più equilibrati".

