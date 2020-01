Roma - Lazio, c'è disponibilità in Distinti Nord Est: tutte le info

L'Olimpico vola verso il sold out, ma non è tutto perduto. Per chi non fosse ancora riuscito ad acquistare il biglietto per Roma - Lazio di domani, la società fa sapere che c'è ancora disponibilità in Disinti Nord Est. Finiti quelli, lo stadio sarà tutto esaurito. Di seguito, ecco il comunicato del club:

"La S.S Lazio comunica che, sarà possibile acquistare gli eventuali tagliandi rimasti dei Distinti Nord Est, anche il giorno stesso della gara domani 26 gennaio fino alle ore 18:00, presso i punti vendita già comunicati in precedenza".

Punti vendita VIVA TICKET

- Elenco della regione Lazio (vedi qui link per elenco)

- Sito Internet per visualizzare le altre regioni.

