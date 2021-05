Roma - Lazio, Fonseca: "Bravi a snaturare il loro gioco, vittoria per i tifosi"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Dazn dopo il derby vinto sulla Lazio: "Sono molto soddisfatto perché abbiamo vinto, avevamo un debito coi tifosi e per loro che sono sempre stati con la squadra. Gliela dedico. Abbiamo preparato bene la gara in poco tempo, i ragazzi sono rimasti concentrati non lasciando fare alla Lazio quello che solitamente fanno. Offensivamente siamo usciti bene creando tanti pericoli, soprattutto nella ripresa. L'entrata di Darboe in squadra ha cambiato molto le nostre intenzioni, un giocatore giovane che guarda sempre avanti, è stata una crescita importante per la nostra squadra. Rammarico contro le big? Oggi la squadra è stata corta, concentrata, non abbiamo sbagliato nulla, doveva essere sempre così. Ma oggi non è tempo di pensare al passato, abbiamo vinto una partita importante per il club e per i tifosi. Mourinho? Josè sa che sono pronto ad aiutarlo se ha bisogno di qualche consiglio, pronto a supportarlo. Sul mio futuro non so niente, il calcio italiano mi piace ma non so cosa possa accadere. La cosa più difficile nel calcio italiano? Le squadre che marcano uomo a uomo e questo ce lo hanno solo qui in Italia, perché questo obbliga a cambiare le nostre intenzioni".

Paulo Fonseca ha parlato anche in conferenza stampa: "Stasera è una sensazione buona. Era importante vincere questa partita e questo derby dopo una stagione difficile. Era fondamentale per i tifosi che abbiamo visto fuori Trigoria. Era importante per me perché è l'ultima partita all'Olimpico, è stato emozionante. La Roma oggi ha avuto grande concentrazione e rigore tattico, soprattutto in difesa. Dove mi immagino? Ora mi immagino solo in vacanza, poi vediamo. I rimpianti? Penso che dopo marzo abbiamo avuto un periodo difficile perché non abbiamo avuto tanti giocatori importati. Anche difensivamente la squadra ha sbagliato molto e dopo non ha reagito ai momenti importanti. Se la squadra avesse avuto questa concentrazione sarebbe andata diversamente".

Le parole del tecnico giallorosso anche a Sky Sport: "Volevo una squadra compatta che chiudesse gli spazi interni alla Lazio per non permetterle di ripartire in contropiede perché sono fortissimi in questo. L'abbiamo preparata bene. Difficile spiegare perché non siamo stati così sempre, oggi c'è stata maggior concentrazione rispetto alle altre volte. Non è sempre facile controllare le emozioni, la componente emozionale è stato un problema quest'anno". Poi sui singoli: "La squadra è cambiata molto con l'inserimento di Darboe, devo fargli i complimenti. Ha fatto una partita molto buona con grande fiducia, giocando sempre in verticale. Ci ha dato molto equilibrio".