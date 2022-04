Roma, Moggi spegne l'entusiasmo: "Mourinho non sta facendo bene, rispetto a Fonseca..."

Fonte: TMW Radio

La Roma ha staccato il pass per le semifinali di Conference League vincendo contro il Bodo/Glimt in casa, Questo ha dato molta fiducia a Mourinho, ma i problemi continuano a esserci. La polvere è stata solo momentaneamente messa sotto il tappeto. Luciano Moggi a TMW Radio ha scoperchiato il vaso di Pandora: "Su Mourinho ho dei dubbi, questa Roma equivale alla Roma di Fonseca con la differenza che Fonseca non aveva rinforzi invece a lui la società ha comprato dei giocatori. È un allenatore che va bene per i tifosi, ma non per la società. Mourinho è un buon allenatore, ma non sta facendo bene, gioca di rimessa e si adegua al gioco di chi incontra. Non mi sembra un granché".