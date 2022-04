Roma, Mourinho perde un titolare: salterà almeno due partite

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pessime notizie in casa Roma che perde per infortunio Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, che ha chiesto il cambio nel corso del secondo tempo della semifinale d'andata di Conference, ha riportato uno stiramento al flessore della coscia sinistra. Come riporta Sky Sport, il numero 77 sarà costretto a saltare sicuramente il match di campionato con il Bologna e il ritorno con il Leicester. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni per capire quando potrà tornare in campo. Mourinho dovrà trovare una soluzione alternativa per quella zona di campo. Sergio Oliveira e Veretout i candidati principali per sostituirlo.