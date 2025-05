Roma, Sarri sbarca a Trigoria? Salgono le possibilità. E Ranieri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Il toto allenatori sta vivendo dei continui e repentini cambiamenti di fronte. Mentre la Lazio fa le sue valutazioni su Marco Baroni, in Serie A il Milan e la Roma hanno dato il via a un lungo casting che li aveva portati sullo stesso nome: Maurizio Sarri. L'ex tecnico biancoceleste piace molto alla dirigenza rossonera che nelle ultime settimane aveva riavviato i contatti per iniziare con lui un nuovo cicli. A bloccare tutto, però, è stata la scelta del direttore sportivo, ricaduta su Igli Tare con il quale vivono dei rapporti tesi fin dai primi mesi di convivenza alla Lazio. Il raffreddamento della pista rossonera, però, avrebbe riportato il nome di Sarri in voga dalle parti di Trigoria, dove sarebbe dovuto approdare nel 2021, prima che i Friedkin optassero per José Mourinho e lui passasse proprio alla Lazio.

RANIERI BODYGUARD DI SARRI - Questa volta, però, non sarebbero previste sorprese. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, Claudio Ranieri avrebbe scelto il Comandante per aprire un nuovo ciclo con la Roma. Le sue parole, risalenti a qualche giorno fa, fanno riflettere e infiammano ancora di più una pista che, al contrario, inizialmente potrebbe gelare il cuore dei tifosi per il suo passato laziale: "Magari all’inizio non potrebbe essere apprezzato il nome, ma credo di sì, però poi sono i fatti quelli che contano". Questo, però, sarà compito di Ranieri che fungerà da bodyguard nelle fasi iniziali della seconda avventura capitolina di Maurizio Sarri.

ROMA SI SPACCA - Per il momento non c'è nulla di definito, ma questa notizia è destinata a spaccare la città di Roma. Da una parte i laziali delusi da quello che avrebbe tutta l'aria di un tradimento sportivo, probabilmente anche peggiore del precedente passaggio dal Napoli alla Juve. Dall'altra i romanisti che, se dovesse accadere, saranno chiamati ad accettarlo o ad opporsi come fatto per Gasperini. Una situazione delicata e della quale si aspetta le evoluzioni nei prossimi giorni.

