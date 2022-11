Sabatini: “Roma in affanno. Zaniolo deve giocare. Per la Lazio sarà decisivo…”

TUTTOmercatoWEB.com

La tredicesima giornata di Serie A mette sul piatto tre big match di altissimo livello: Atalanta-Napoli, Juventus-Inter e Roma-Lazio. In questi giorni non si parla d'altro. Il derby della Capitale si avvicina e in molti stanno provando ad azzardare un pronostico sulla sfida. Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato così a Radio Radio Mattino: "Vista la Roma l'altra sera mi preoccupa la condizione atletica. Sembra in affanno. Se non fa giocare Zaniolo titolare è una cosa incomprensibile, vuol dire che regali il primo tempo alla Lazio. Per la Lazio potrebbe essere decisivo Pedro".