Salernitana, Fabiani chiude a David Luiz: "Con Ribery termina il calciomercato"

David Luiz è uno dei nomi più gettonati degli ultimi giorni in chiave calciomercato. La Lazio ha valutato la sua posizione, Benfica, e Flamengo hanno stretto contatti con l'entourage. Le ultimissime voci davano anche la Salernitana interessata al brasiliano, anche se nella giornata di oggi è arrivata la smentita direttamente dal ds granata Angelo Fabiani. Le sue parole durante la conferenza stampa di preparazione di Franck Ribery: "Credo che con l'arrivo di Ribery si chiude la campagna acquisti della Salernitana. Non vorrei che da domani si iniziasse ad illudere la gente. Riteniamo che abbiamo fatto abbastanza. Ribery è l'ultimo arrivato ma abbiamo preso tanti altri calciatori importanti. Spero in una miscela esplosiva come accaduto lo scorso anno".

