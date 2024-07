Salernitana, l'ad Milan: "Vicini alla Lazio? Ho un ottimo rapporto con Fabiani"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della Salernitana, l'amministratore delegato Maurizio Milan ha parlato del rapporto con la Lazio e con il suo direttore sportivo Angelo Fabiani. In particolare si è mostrato piuttosto infastidito quando gli è stato fatto notare del costante rapporto molto ravvicinato con il club biancoceleste. Ecco cosa ha detto.

"Non nascondo che ho un ottimo rapporto da tre anni con il direttore sportivo Fabiani. Ma la Lazio è come tutte le altre squadre, non vedo alcun tipo di dietrologia. Non penso che ci sia rabbia da parte del dottor Iervolino, nè astio nei confronti dei tifosi. Non lo ha mai manifestato, anzi è sempre molto attento a quello che la piazza chiede e pretende. Non è un presidente arrabbiato uno che investe 100 milioni di euro di tasca sua, non dalle sue aziende. Sicuramente, nel percorso di un uomo vincente, c'è anche un momento fatto di scelte. Prima che si scaldasse la sala, aveva ribadito affetto verso club pur ammettendo che gli impegni sono tanti e non può seguire come vorrebbe. Quella è un'altra tipologia di presidente. Iervolino dà al calcio, non vive col calcio. Se non è sinallagma fare un aumento di capitale da 15 milioni che doveva fare? Noi nei prossimi tre anni vogliamo far bene, Petrachi è una testimonianza concreta. Tutto il resto è chiacchiere e parole. La passione c'è ancora, anche il direttore è rimasto colpito dalla voglia di ritornare in asse pur con la lungimiranza e la lucidità necessaria. Appesantire i bilanci comporta il fallimento, è accaduto anche a Salerno. Io presidente? No, le comunicazioni le darà il patron quando lo riterrà opportuno".