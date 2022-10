Salernitana, la situazione della rosa in vista della Lazio: out un difensore e Dia...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - E' rimasto solo l'allenamento di rifinitura a Nicola, prima della partita dell'Olimpico contro la Lazio, in programma domenica alle 18.00. Il tecnico granata dovrà effettuare oggi le ultime valutazioni sul campo, per decidere quale undici schierare contro gli uomini di Maurizio Sarri, tenendo in considerazione anche alcuni problemi fisici dei suoi. Nel corso delle prove tattiche di ieri, infatti, si è fermato Domagoj Bradaric, terzino croato tra i candidati per una maglia da titolare. L'ex Lille, durante un cross, ha poggiato male il piede accusando dolore alla caviglia. Oggi, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, scenderà in campo per un provino, ma il suo impiego contro la Lazio è a rischio. A provarci sarà anche Boulaye Dia che, dopo aver subito una contusione al ginocchio, in questi giorni ha lavorato in maniera differenziata. L'attaccante dovrebbe rientrare tra i convocati, ma è difficile immaginarlo titolare all'Olimpico. L'ultimo dubbio, questa volta di tipo tattico, per Nicola riguarda la difesa. Il tecnico oggi dovrà sciogliere il ballottaggio tra i difensori Daniliuc e Lovato, ieri schierati entrambi nelle prove tattiche. Il giocatore che scenderà in campo avrà l'arduo compito di ostacolare Felipe Anderson e l'allenatore vuole riflettere bene prima di fare la sua scelta.