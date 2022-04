San Paolo, parla l’allenatore: “Anderson? Non stava bene. Aiuterà ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

André Anderson è volato in Brasile, in prestito, per una nuova avventura professionale al San Paolo. Nonostante si sia aggregato alla squadra solo da poco tempo, il tecnico Rogerio Ceni ha deciso di metterlo subito alla prova, ieri nella gara contro il Flamengo, facendolo subentrare a pochi minuti dalla fine. Non è stato un esordio felice però per l’ex biancoceleste dato l’esito della sfida: 3 a 1 per gli avversari. Al termine del match l’allenatore è intervenuto in conferenza stampa e oltre ad analizzare la sconfitta ha speso qualche parola sulla prestazione del centrocampista. Queste le sue parole: “André non stava bene, non ha potuto allenarsi per un problema. Volevo anche dargli più minuti. Dobbiamo conoscerlo meglio sul campo. Voglio usarlo di più sul lato destro del centrocampo. Durante la gara l'ha abbandonato ed è andato troppo a sinistra. Si è allenato solo tre o quattro volte. Aiuterà, ma dobbiamo adattarlo tatticamente in campo”

