Sanremo 2023, per chi tifano i protagonisti? Due big sono della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

L'attesa è finita. Mancano solo poche ore e poi si alzerà il sipario sul prossimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus che avrà al suo fianco per tutte e cinque le serate anche Gianni Morandi. Sono ben 28 i big che si esibiranno sul palco dell'Ariston e tra le tante curiosità non poteva mancare quella che riguarda la squadra del cuore. Eh sì perché partendo da Amadeus tifosissimo dell'Inter anche i cantanti in gara hanno le loro preferenze. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.