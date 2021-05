Sassuolo, infortunio muscolare per Raspadori: a rischio per la Lazio

Al 57’ di Parma - Sassuolo Giacomo Raspadori ha abbandonato il campo per infortunio. De Zerbi è stato costretto alla sostituzione da un risentimento muscolare accusato dal giovane attaccante alla coscia destra. Come confermato dallo stesso tecnico del Sassuolo in conferenza stampa, Raspadori aveva già recuperato prima del Parma da un problema analogo ed è a rischio per l’ultima giornata con la Lazio.