Sassuolo, parte la preparazione per la Lazio: torna Traore, incognita Berardi

È ripresa ieri pomeriggio al Mapei Football Center la preparazione del Sassuolo in vista del prossimo turno di campionato, quello che lo vedrà impegnato all'Olimpico contro la Lazio sabato alle ore 18. Dionisi ha optato per una sessione composta da messa in azione a secco, possesso palla, diverse partitelle a campo ridotto e lavoro metabolico nel finale. Come riporta SassuoloNews.net, lavoro differenziato per Djuricic, Satalino e Berardi. Sono da valutare le condizioni dell'attaccante in vista della gara con i biancocelesti dopo l'infortunio rimediato in Nazionale. È tornato in gruppo invece Traore, che la scorsa settimana aveva lavorato a parte e dunque sarà a disposizione dell'allenatore per la trasferta romana. Proseguirà oggi la preparazione con una doppia seduta d'allenamento in programma.

