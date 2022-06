Serie A, cambio storico: ci sarà un arbitro donna dalla prossima stagione

Svolta storica in Serie A, dal prossimo anno ad arbitrare la massima competizione nazionale ci sarà anche una donna, Maria Ferrieri Caputi

Fonte: Matteo Columbro- Lalaziosiamonoi.it

Una svolta senza precedenti, annunciata dal designatore ufficiale della A, Gianluca Rocchi, nel corso del seminario Ast, Ussi e Aia a Firenze su 'Arbitrare al tempo del Var'. Dal prossimo anno in Serie A, ci sarà anche una donna, la livornese Maria Ferrieri Caputi. La trentunenne ora al Can C, sarà arruolata a quello di A e B e potrà cosi arbitrare il massimo campionato italiano. Arbitro internazionale, ha già diretto un match di Coppa Italia con una squadra di A, il Cagliari. Queste le parole di Rocchi che annunciano l'entrata a partire dal 1 luglio del nuovo arbitro. "Posso garantire che se arriverà ad arbitrare in serie A una donna è perché lo merita, sia dal punto di vista fisico e sia da quello tecnico, e che chi arriva nel massimo campionato è perché ha meritato la promozione sul terreno di gioco".