Serie A, classifica assist: Berardi in vetta, Milinkovic e Luis Alberto sul podio

Il giocatore del Sassuolo primo davanti a Barella, il serbo e lo spagnolo sono terzi. La classifica completa della massima serie...

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto sono sul podio della classifica degli assist del nostro campionato. Il serbo e lo spagnolo sono terzi in compagnia di Calhanoglu, Veretout e Candreva con otto passaggi vincenti. In vetta c'è Berardi, l'unico ad aver raggiunto la doppia cifra. Secondo posto per Barella che è un gradino più indietro. A quota sette ci sono Felipe Anderson e Caprari, mentre, per la Lazio, Pedro e Zaccagni sono a quattro. A due troviamo Immobile, Lazzari, Cataldi e Basic, mentre a uno Raul Moro, Patric e Reina. Ricordiamo che questa che segue è la classifica ufficiale della Lega di Serie A. Ecco la graduatoria:

1) 10 assist: D. Berardi (Sassuolo)

2) 9 assist: N. Barella (Inter).

3) 8 assist: S. Milinkovic Savic (Lazio), Luis Alberto (Lazio), H. Calhanoglu (Inter), J. Veretout (Roma), A. Candreva (Sampdoria).

8) 7 assist: Felipe Anderson (Lazio), G. Caprari (Verona),

10) 6 assist: M. Pasalic (Atalanta),N. Gonzalez (Fiorentina), L. Insigne (Napoli), H. Mkhitaryan (Roma),

14) 5 assist: E. Dzeko (Inter), P. Dybala (Juventus), T. Hernandez (Milan), Mario Rui (Napoli), P. Zielinski (Napoli), G. Kyriakopoulos (Sassuolo), Pereyra (Udinese), D. Faraoni (Verona).

18) 4 assist: Pedro (Lazio), M. Zaccagni (Lazio), L. Muriel (Atalanta), A. Miranchuk (Atalanta), D. Zapata (Atalanta), M. Barrow (Bologna), A. Cambiaso (Genoa), D. Dumfries (Inter), I.Perisic (Inter),H. Lozano (Napoli), E. Elmas (Napoli), M. Politano (Napoli), F. Caputo (Sampdoria), R. Leao (Milan), S. Lukic (Torino), Joao Pedro (Cagliari), D. Verde (Spezia), I. Success (Udinese), D. Lazovic (Verona), Singo (Torino), M. Aramu (Venezia), R. Marin (Cagliari).

74) 2 assist: C. Immobile (Lazio), T. Basic (Lazio), D. Cataldi (Lazio), M. Lazzari (Lazio).

121) 1 assist: Raul Moro (Lazio), P. Reina (Lazio), G. Patric (Lazio).