Serie A, classifica assist: due in vetta, Milinkovic sul podio

Felipe Anderson agguanta Luis Alberto con sette passaggi vincenti. Un gradino più su c'è il serbo . La classifica completa della massima serie...

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - Sergej Milinkovic Savic ha perso la vetta della classifica degli assist. Al serbo, infatti, non è stato conteggiato il passaggio vincente per Felipe Anderson. Un dribbling di troppo del brasiliano non ha fatto smuovere il numero dei passaggi vincenti. In testa così ci sono Berardi e Barella a quota 9. Alle loro spalle ci sono Hakan Calhanoglu e Antonio Candreva. Dietro di loro c'è Luis Alberto che a sette è in compagnia di Barella, Veretout, Caprari e Berardi . A loro si è aggiunto anche Felipe Anderson, mentre Pedro e Zaccagni sono a quattro. A due troviamo Immobile, Cataldi e Basic, mentre a uno Raul Moro, Lazzari, Patric e Reina. Ricordiamo che questa che segue è la classifica ufficiale della Lega di Serie A. Ecco la graduatoria:

1) 9 assist: D. Berardi (Sassuolo), N. Barella (Inter).

3) 8 assist: S. Milinkovic Savic (Lazio), H. Calhanoglu (Inter), A. Candreva (Sampdoria).

6) 7 assist: Luis Alberto (Lazio), Felipe Anderson (Lazio), J. Veretout (Roma), G. Caprari (Verona),

10) 5 assist: M. Pasalic (Atalanta),P. Dybala (Juventus), T. Hernandez (Milan), L. Insigne (Napoli), P. Zielinski (Napoli), H. Mkhitaryan (Roma), D. Faraoni (Verona).

17) 4 assist: Pedro (Lazio), M. Zaccagni (Lazio), L. Muriel (Atalanta), D. Zapata (Atalanta), M. Barrow (Bologna), N. Gonzalez (Fiorentina), A. Cambiaso (Genoa), D. Dumfries (Inter), E. Dzeko (Inter), E. Elmas (Napoli), F. Caputo (Sampdoria), R. Leao (Milan), S. Lukic (Torino), Joao Pedro (Cagliari), D. Lazovic (Verona), Singo (Torino), M. Aramu (Venezia).

70) 2 assist: C. Immobile (Lazio), T. Basic (Lazio), D. Cataldi (Lazio)

117) 1 assist: M. Lazzari (Lazio), Raul Moro (Lazio), P. Reina (Lazio), G. Patric (Lazio).