Serie A, l'esempio 'surreale' dei Mondiali: recuperi extra-large in arrivo

Il Mondiale in Qatar sta facendo vedere ai tifosi e ai telespettatori partite estremamente dilatate, con recuperi extra large che sfiorano spesso i 10 minuti per tempo. Una tendenza che molto probabilmente si vedrà anche in Serie A già a partire dalla ripresa del campionato del 4 gennaio. Al momento non sono state date comunicazioni in merito, ma la tendenza, e non solo in Italia, sembra essere proprio questa, col Mondiale come apripista per quello che sarà il futuro del calcio. Tutto sarà calcolato nel dettaglio al termine di ogni tempo, come dimostrano appunto i recuperi assegnati in queste prime sfide del Mondiale: ha fatto strabuzzare gli occhi quello di Inghilterra-Iran, con 14'+13', ma in generale la tendenza è superiore ai 5 minuti per tempo. E inserendo questa circostanza anche in Italia ecco che sarà fatto un altro passo in avanti verso il "tempo effettivo".