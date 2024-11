Serie A, l'Inter fa 1-0 col Venezia e sale al secondo posto: la classifica aggiornata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude la domenica dell'11a giornata di Serie A in attesa di scoprire i risultati dei match di domani, lunedì 4 novembre. Alle 20.45 a San Siro l'Inter ha ospitato e battuto il Venezia grazie al gol di Lautaro al 65'. Sul finale il Var annulla la rete di Sverko per gli ospiti. Con questi tre punti la squadra di Inzaghi si porta al secondo posto in classifica un gradino sotto il Napoli capolista a 25. Terzo e quarto posto per Atalanta (che oggi ha steso la formazione di Conte 0-3) e la Fiorentina, entrambe a 22. Juve quinta a 21 punti, due punti sopra la Lazio (19) che domani se la vedrà in casa contro il Cagliari. Ai biancocelesti serviranno necessariamente i tre punti per tenere lontano il Milan (17).

CLASSIFICA

Napoli 25

Inter 24

Atalanta 22

Fiorentina 22

Juventus 21

Lazio 19*

Milan 17*

Udinese 16

Bologna 15*

Torino 14

Roma 13

Verona 12

Empoli 11*

Parma 9*

Como 9*

Cagliari 9*

Monza 8

Venezia 8

Lecce 8

Genoa 6

*una gara in meno