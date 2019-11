Serie A, le squadre che hanno colpito più pali/traverse: la Lazio sul podio

Sky, sul proprio sito ufficiale, ha messo a punto una speciale classifica relativa ai legni (pali e traverse) colpiti dalle squadre della Serie A in questa prima parte di campionato. Questi sono in totale 87, più di 7 in media a giornata, anche se inferiori ai 90 dello scorso anno allo stesso punto del calendario. La squadra più sfortunata è stata il Napoli, con 9 pali/traverse colpiti da Mertens, Milik, Fabian Ruiz e Zielinksi. Sono proprio due giocatori partenopei ad occupare primo e secondo posto per legni colpiti nella classifica dei giocatori. Medaglia d’argento per la Lazio, a quota 8, di cui quattro solamente nel clamoroso derby dei sei pali. Immobile e Correa hanno colpito il legno due volte, mentre solo una volta è stata negata la gioia del gol a Luis Alberto, Leiva, Parolo e Caicedo. I biancocelesti condividono il secondo gradino del podio con il Verona, mentre la Roma si aggiudica la medaglia di bronzo. Infine, la Spal è la squadra più volte ‘graziata’, poiché ha subito ben otto pali: subito dietro ci sono Roma e Verona.

Lazio, Rambaudi: “Successo importante in una gara difficile. Su Strakosha..."

Gli Altri Laziali - Gondo e un pomeriggio da elogiare. Affanno Badelj, Wallace vince il derby

TORNA ALLA HOMEPAGE