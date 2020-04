Serie A, Malagò anticipa: "Stop agli allenamenti fino al 27 aprile"

In attesa della conferenza stampa di Giuseppe Conte, prevista per il pomeriggio, il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha anticipato alcune importanti direttive che verranno ufficializzate nelle prossime ore: «Sono costantemente in contatto con il ministro Spadafora. Suppongo, e credo di non sbagliarmi, che il DPCM in preparazione da parte del governo proprio in queste ore confermi il blocco degli allenamenti. Fino a quando? Almeno fino al 27 aprile, oppure fino al week-end del primo maggio», ha spiegato a Radio Radio. Malagò si è espresso anche sull'assegnazione dello Scudetto: «Ricordiamo un aspetto giuridico dello sport imprescindibile: gli unici soggetti che hanno potere su assegnazione Scudetto o sul blocco del campionato sono le Federazioni, sentito il presidente e il consiglio federale. Il calcio ha delegato l’organizzazione alle Leghe. La Federazione di rugby, volley e basket hanno deciso di fermare il campionato e non assegnare lo Scudetto. Nel calcio, in caso sarà la Figc a prendere le decisioni sul campionato. Io ho una mia idea, ma la tengo per me altrimenti scatenerei il caos perché non è tra le mie prerogative decidere»

