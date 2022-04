Serie A, oggi in campo Lazio, Fiorentina e Juve: il programma completo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue la trentatreesima giornata di Serie A, ultimo turno prima di Pasqua. Oggi sono dodici le squadre che scenderanno in campo per darsi battaglia. Ognuno ha il proprio obiettivo, chi l’Europa chi la salvezza. A dare il via sarà il match tra Cagliari e Sassuolo, a seguire in contemporanea Udinese – Empoli e Sampdoria – Salernitana. Il pomeriggio prosegue con Fiorentina – Venezia, si entra nel vivo della lotta all’Europa con i viola che sono a due punti dai biancocelesti che stasera sfideranno il Torino all’Olimpico. Prima però il match tra Juventus e Bologna.

Cagliari-Sassuolo, ore 12:30

Udinese-Empoli, ore 14:30

Sampdoria-Salernitana, ore 14:30

Fiorentina-Venezia, ore 16:30

Juventus-Bologna, ore 18:30

Lazio-Torino, ore 20:45

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato, gli agenti di Luis Alberto "alleati" della Lazio per Sergio Rico: il punto sulla porta

Lazio, Acerbi: "Concentrazione massima e giusta alimentazione, ecco i miei segreti" - VIDEO