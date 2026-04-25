Serie A | Segna ancora Elphege! Il Parma è salvo. Il Pisa a un passo dalla B
25.04.2026 16:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Subentra e segna ancora Nesta Elphege, di nuovo decisivo nella gara delle 15 tra il Parma e il Pisa. Il gol del francese non solo regala la vittoria ai gialloblù, ma anche la salvezza aritmetica in Serie A. I nerazzurri, invece, fermi a fondo classifica a 18 punti, rischiano la retrocessione in Serie B già in questa giornata in caso di vittoria del Lecce.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.