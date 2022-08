Serie D, il Chieti tessera il figlio di un ex Lazio: ecco chi è

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Mentre le grandi del calcio italiano muovono le loro pedine in attesa dell'inizio del campionato, in Serie D il Chieti si accaparra un figlio d'arte. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la società neroverde ha tesserato il centrocampista Leonardo Baggio. Il diciottenne (ormai ex Varese) è il figlio di DIno Baggio, ex centrocampista di Torino, Inter, Juventus, Parma, Lazio e Ancona. Una curiosità? Dino è il giocatore con più gol realizzati nelle finali di Coppa UEFA/Europa League.