SONDAGGIO | Lazio, scelto il vostro miglior acquisto: è una sorpresa

Vi è stato chiesto di scegliere il miglior acquisto della Lazio durante la sessione estiva del calciomercato. Il risultato è...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 22/09 ORE 22:00 - Ivan Provedel domina il nostro sondaggio. Il portiere prelevato dallo Spezia è, secondo voi, il migliori acquisto della sessione estiva della Lazio. L'estremo difensore ha iniziato alla grande conquistando anche la convocazione in Nazionale e sorprendendo tutti. Provedel ha stravinto raccogliendo il 61,87% dei voti. Medaglia d'argento pe Alessio Romagnoli, il difensore che ha realizzato il suo sogno vestendo finalmente la maglia con l'aquila sul petto. L'ex capitano del Milan si è fermato al 26,68%. Terzo posto per Matias Vecino, arrivato a parametro zero dopo l'addio all'Inter. Il centrocampista ha lasciato il segno affermandosi subito e realizzando anche una doppietta con il Feyenoord. Il sudamericano è stato scelto dal 4,26%. Seguono Cancellieri con il 3,07%, Marcos Antonio con il 1,63%, Casale 1,13%, Maximiano con lo 0,75% e Gila con lo 0,63%.

La sosta per le nazionali, spartiacque tra le due metà della prima parte di campionato (diviso dal Mondiale tra novembre e dicembre), permette di fare un primo bilancio sulla stagione in sé e sui nuovi acquisti arrivati durante la finestra estiva di mercato. La Lazio al momento è quarta con 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta in 7 giornate. Sarri ha potuto contare sulle forze di 8 nuovi giocatori: Maximiano e Provedel in porta; Gila, Casale e Romagnoli a rigenerare il pacchetto difensivo; Marcos Antonio e Vecino a dare forza e tecnica al centrocampo; Cancellieri come pedina in più in attacco. C'è chi ha convinto (vedi il portiere ex Spezia che ha strappato la titolarità al collega portoghese oppure l'ex capitano del Milan), chi ha bisogno di più tempo per inserirsi nei meccanismi biancocelesti (Gila, Casale e Marcos Antonio ne sono l'esempio), chi invece attende ancora la sua occasione (Maximiano, dopo l'errore con il Bologna, non ha avuto il modo di dimostrare il suo valore). Ora la palla passa a voi, che siete chiamati a scegliere il vostro miglior acquisto dell'estate. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.