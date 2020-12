Spezia, Italiano sul k.o. con la Lazio: "C'è amarezza per il risultato, con una prestazione del genere..."

Dopo la sconfitta contro la Lazio, lo Spezia è atteso in campionato dalla trasferta di Crotone. Vincenzo Italiano ha presentato il match in conferenza stampa, tornando anche sulla gara contro i biancocelesti: “Bisogna voltare pagina, continuare e guardare avanti" - ha detto il tecnico, che poi ha aggiunto - "Sicuramente c’è tanta amarezza ma solo per non aver ottenuto punti, quello che alla fine per noi contava tantissimo. Ci dispiace perché dopo una prestazione del genere condirla con un risultato positivo per noi sarebbe stato il massimo”.