Stadio Roma, previsto incontro Friedkin-Raggi per valutare altre aree

Nonostante l'abbandono del progetto di Tor di Valle, la Roma non si dà per vinta e continua a cercare una soluzione per la progettazione del nuovo stadio nonostante il bilancio sia in perdita. La proprietà giallorossa ha infatti già programmato un incontro con il Comune in Campidoglio per la settimana prossima. L'argomento principale sarà la valutazione di nuove aree per la realizzazione dell'impianto in modo "verde, sostenibile e integrato al territorio", come riporta l'ANSA.