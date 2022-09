Sturm Graz, goleada in amichevole prima della Lazio: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I campionati sono fermi causa sosta nazionali, ma lo Sturm Graz continua a giocare. La squadra austriaca, prossima avversaria della Lazio nei gironi di Europa League, ha disputato questo pomeriggio un'amichevole contro gli sloveni del Maribor. I ragazzi di Ilvez si sono imposti con il roboante risultato di 5-1. A segno Oroz, Boving, Borkovic, Kiteishvili e Lang. Lo Sturm tornerà in campo in gare ufficiali il 2 ottobre per affrontare l'Austria Vienna in campionato. Poi la doppia sfida contro i biancocelesti di Sarri intervallata da un'altra gara di campionato con il Tirol.