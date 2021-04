Superlega, riunione in Lega nel pomeriggio: Juve, Inter e Milan non ci saranno

Sono ore frenetiche queste per il mondo del calcio mondiale. La creazione della Superlega ha certamente destabilizzato l'ambiente e anche la stessa Serie A vista la presenza di ben tre club nel nuovo format: Juventus, Milan e Inter. Per questo è stata fissata per oggi una riunione in Lega che si terrà nel nel pomeriggio tra 17 club di Serie A: esclusi dalla stessa le milanesi e i bianconeri che hanno appunto aderito alla Superlega.

