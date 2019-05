Torino - Lazio, Acerbi al break: "Vogliamo finire la stagione con una vittoria"

All'intervallo di Torino - Lazio Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Vogliamo finire bene l'anno e cercare la vittoria. Bisogna sempre vincere, perché perdere non è mai bello. Se hai voglia di perdere non è un bene. Anche il Toro vuole concludere bene l'anno e salutare al meglio Moretti. Emiliano è stato un grande giocatore e un ottimo professionista. Dopo ne approfitterò per salutarlo".