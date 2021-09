Torino - Lazio, l'allenamento dei granata: Juric alle prese con l'infermeria

Sarà una settimana complicata per la Lazio. Domenica c'è il derby, ma prima Sarri dovrà fare i conti con Juric e il suo Torino. I granata vengono da due vittorie con Salernitana e Sassuolo trovandosi così a un solo punto di distanza dai biancocelesti. Oggi sono ricominciati gli allenamenti per il Toro e l'allenatore croato si trova a dover fare i conti con l'infermeria: Pjaca ha svolto l'allenamento differenziato per un lieve affaticamento muscolare, così come per Belotti, Zaza, Izzo alle prese con i vari infortuni. Praet è out e sta svolgendo le varie terapie, mentre Verdi è tornato in gruppo e si è allenato regolarmente.