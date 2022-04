Torino, Paro: "La Lazio mi piace, ma oggi non abbiamo lasciato campo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio matura un pareggio amaro allo Stadio Olimpico di Roma contro il Torino. Al termine del match è intervenuto il vice allenatore dei granata, Matteo Paro, ai microfoni di Sky Sport: ”Ho parlato con Pellegri perché lui era dispiaciuto che avesse perso quella palla. Lui è giovane e deve crescere, sono contento che ha segnato per lui è importante. È un ragazzo che si sta impegnando e abbiamo un bel rapporto. Quando prendi gol alla fine c'è un insieme di cose per cui accade, succede, eravamo dispiaciuti di pareggiare all’ultimo un’altra partita. E' anche colpa nostra, ci dispiace perchè sono veramente tante le partite in cui prendiamo gol all'ultimo. Dispiace perché la squadra ha fatto una prestazione importante contro una squadra che ha in un'identità precisa e che gioca bene. Oggi la Lazio ha fatto una bella partita e che meritava il risultato pieno. Belotti ha un dolore al flessore e lo valuteremo nelle prossime 48 ore".

Matteo Paro ha parlato anche in conferenza stampa: "Credo che alla fine la Lazio giocasse sui lanci lunghi difficili da difendere con Milinkovic. Non abbiamo lasciato campo e siamo venuti a fare un buon calcio su un campo difficile. C'è soddisfazione, ma anche amaro in bocca: quando giochi così contro la Lazio all'Olimpico speri di portarla a casa".

SULLA LAZIO - "Tutte le squadre credo che preparino sempre qualcosa sui calci d'angolo. Poi dipende come viene battuto, poi si cercano dei punti deboli in base a come difende l'avversario. Eravamo in controllo nel secondo tempo, non siamo stati precisi nell'occasione di Basic e abbiamo sofferti MIlinkovic come tutte le squadre. Il nostro demerito è stato non aver fatto il secondo e aver gestito male dal punto di vista tecnico alcune situazioni. La Lazio l'ho seguita ed è cresciuta tanto sia nel palleggio che a livello di gioco. Sarri da un'identità precisa e credo che abbia fatto un ottimo percorso. A me la Lazio piace tanto".

Infine, Matteo Paro, vice di Juric, è intervenuto anche ai microfoni di Dazn: “I ragazzi hanno fatto una bella partita, soprattutto dal punto di vista del gioco. Per lunghi tratti abbiamo mosso la Lazio, credo fossimo meritatamente in vantaggio. Purtroppo è arrivato questo gol all’ultimo, ma i ragazzi devono essere contenti, stanno crescendo e dobbiamo continuare così per fare un finale di stagione importante”.